Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард находится в базе украинского сайта «Миротворец» ещё с 2022 года. Однако это не помешало одержавшему победу на президентских выборах США Дональду Трампу увидеть в ней отличного кандидата на пост директора национальной разведки.

«Участие в информационных спецоперациях России против Украины и цивилизованного мира за деньги Кремля. Распространение недостоверной информации. <...> Вероятно, является агентом российских спецслужб», — написано под фотографией Габбард на украинском сайте.

Американку не раз осуждали и в Киеве, и в Вашингтоне за некие «симпатии» к России в свете конфликта на Украине. Габбард критиковала внешнюю политику Белого дома во главе с Джо Байденом и утверждала, что американские власти хотят затянуть конфликт. По её мнению, США не должны поставлять оружие украинским войскам, вместо этого она призывала к началу переговорных процессов.