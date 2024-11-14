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14 ноября, 11:04

Будущего директора разведки США нашли в чистилище украинского «Миротворца»

Кандидат Трампа на пост главы разведки США Габбард находится в базе «Миротворца»

Талси Габбард. Обложка © X / Tulsi Gabbard

Талси Габбард. Обложка © X / Tulsi Gabbard

Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард находится в базе украинского сайта «Миротворец» ещё с 2022 года. Однако это не помешало одержавшему победу на президентских выборах США Дональду Трампу увидеть в ней отличного кандидата на пост директора национальной разведки.

«Участие в информационных спецоперациях России против Украины и цивилизованного мира за деньги Кремля. Распространение недостоверной информации. <...> Вероятно, является агентом российских спецслужб», — написано под фотографией Габбард на украинском сайте.

Американку не раз осуждали и в Киеве, и в Вашингтоне за некие «симпатии» к России в свете конфликта на Украине. Габбард критиковала внешнюю политику Белого дома во главе с Джо Байденом и утверждала, что американские власти хотят затянуть конфликт. По её мнению, США не должны поставлять оружие украинским войскам, вместо этого она призывала к началу переговорных процессов.

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Накануне победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп предложил назначить директором Национальной разведки бывшего члена Палаты представителей Конгресса от штата Гавайи Талси Габбард. По его словам, на протяжении более двух десятилетий Талси «боролась за США и свободы всех американцев».

Татьяна Миссуми
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