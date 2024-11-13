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13 ноября, 18:04

Наш слон: В США «назначили» Такера Карлосона пресс-секретарём Белого дома

В Сети разлетелся фейк о назначении Такера Карлосона пресс-секретарём Трампа

В Сети разлетелась новость назначении журналиста Такера Карлосона, который брал интервью у президента России Владимира Путина, пресс-секретарём нового лидера США Дональда Трампа. Однако документ, который расфорсили юзеры, оказался фейком.

Фейковое заявление. Фото © X / Donato Yaakov Secchi

Фейковое заявление. Фото © X / Donato Yaakov Secchi

«Такер сделал выдающуюся карьеру в традиционных и вещательных СМИ и, несмотря на то, что всю жизнь был журналистом, является истинным американским патриотом. С Такером будет проще донести до американского народа девиз «Сделаем Америку снова великой», в отличие от нынешних актёров, которые пытаются сделать себе имя в пресс-службе Белого дома», — говорится в фейковом заявлении.

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Ранее Life.ru сообщал, что пресс-секретарём Трампа станет 28-летняя модель Элизабет Пипко. Её родители эмигрировали из СССР, а сама она является внучкой Марка Клионского — художника из ленинградской школы соцреализма, который в 1974 году переехал в США. Когда-то девушка сверкала на обложках журналов. Её горячие снимки можно было увидеть в изданиях Maxim, Harper's Bazaar, Grazia, DT и Esquire.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА

Александра Мышляева
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