Наш слон: В США «назначили» Такера Карлосона пресс-секретарём Белого дома

В Сети разлетелась новость назначении журналиста Такера Карлосона, который брал интервью у президента России Владимира Путина, пресс-секретарём нового лидера США Дональда Трампа. Однако документ, который расфорсили юзеры, оказался фейком.

Фейковое заявление. Фото © X / Donato Yaakov Secchi

«Такер сделал выдающуюся карьеру в традиционных и вещательных СМИ и, несмотря на то, что всю жизнь был журналистом, является истинным американским патриотом. С Такером будет проще донести до американского народа девиз «Сделаем Америку снова великой», в отличие от нынешних актёров, которые пытаются сделать себе имя в пресс-службе Белого дома», — говорится в фейковом заявлении.