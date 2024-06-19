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19 июня, 18:18

Пресс-секретарём Белого дома может стать модель, внучка советского художника

Пресс-секретарём Республиканской партии стала внучка советского художника Пипко

Дональд Трамп и Элизабет Пипко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elizabethpipko

Дональд Трамп и Элизабет Пипко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elizabethpipko

Новым пресс-секретарём Республиканской партии США стала модель и внучка советско-американского художника Марка Клионского (1927–2017) 28-летняя Элизабет Пипко. Она занимала должность советницы бывшего хозяина Овального кабинета по связям с еврейскими организациями. В случае победы 45-го президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на выборах в ноябре, Пипко может стать новым официальным представителем Белого дома. К слову, муж модели Даррен Сентинелло тоже работает в предвыборном штабе политика.

Элизабет Пипко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elizabethpipko

Элизабет Пипко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elizabethpipko

Снимки девушки на пике её модельной карьеры публиковались на обложках ряда популярных модных журналов, среди которых Maxim, Harper's Bazaar, Grazia, DT и Esquire.

Элизабет Пипко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elizabethpipko

Элизабет Пипко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elizabethpipko

По данным местных СМИ, семья Пипко переехала в Штаты из Минска. Сама девушка до 15 лет участвовала в соревнованиях по фигурному катанию, однако из-за травмы ей пришлось оставить спорт. При этом утверждается, что Пипко имеет еврейские корни — вероятно, слухи об этом появились из-за некоторых публикаций модели, в которых она поздравляла подписчиков с Шабатом. Кроме того, в марте 2019 года Пипко возглавила общественное движение "Исход", участники которого — евреи, поддерживающие Республиканскую партию.

Элизабет Пипко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elizabethpipko

Элизабет Пипко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elizabethpipko

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Никита Осипов
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