Пресс-секретарём Белого дома может стать модель, внучка советского художника

Новым пресс-секретарём Республиканской партии США стала модель и внучка советско-американского художника Марка Клионского (1927–2017) 28-летняя Элизабет Пипко. Она занимала должность советницы бывшего хозяина Овального кабинета по связям с еврейскими организациями. В случае победы 45-го президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на выборах в ноябре, Пипко может стать новым официальным представителем Белого дома. К слову, муж модели Даррен Сентинелло тоже работает в предвыборном штабе политика.

По данным местных СМИ, семья Пипко переехала в Штаты из Минска. Сама девушка до 15 лет участвовала в соревнованиях по фигурному катанию, однако из-за травмы ей пришлось оставить спорт. При этом утверждается, что Пипко имеет еврейские корни — вероятно, слухи об этом появились из-за некоторых публикаций модели, в которых она поздравляла подписчиков с Шабатом. Кроме того, в марте 2019 года Пипко возглавила общественное движение "Исход", участники которого — евреи, поддерживающие Республиканскую партию.