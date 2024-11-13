«Хорошо владеет языком»: RT пообщался с роднёй почти русской модели, которая станет спикером Трампа
RT нашёл российскую родственницу пресс-секретаря Республиканской партии
Элизабет Пипко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elizabethpipko
После победы на выборах президента США Дональд Трамп активно рассматривает кандидатов в свою будущую администрацию. Среди прочих карьерное продвижение может коснуться и 29-летнюю модель с советскими корнями Элизабет Пипко, которая сейчас занимает должность пресс-секретаря национального комитета Республиканской партии.
Журналисты RT пообщались с родственницей Пипко, которая проживает в Москве и поддерживает связь с американской частью семьи, а именно с матерью Элизабет — пианисткой Еленой Клионской.
«Мы поддерживаем связь, общаемся по телефону и поздравляем друг друга с праздниками. Клионские очень хорошо говорят по-русски, и сама Лиза тоже хорошо владеет языком», — поделилась собеседница RT.
Женщина также отметила, что старается не затрагивать политические вопросы в разговорах с родственниками из Штатов. Однако надеется, что Лиза — потомок выходцев из Советского Союза — способствует потеплению в риторике Белого дома по отношению к Москве.
Напомним, семья Пипко переехала в Штаты из Минска. Сама девушка до 15 лет участвовала в соревнованиях по фигурному катанию, однако из-за травмы ей пришлось оставить спорт. При этом утверждается, что Элизабет имеет еврейские корни — вероятно, слухи об этом появились из-за некоторых публикаций модели, в которых она поздравляла подписчиков с Шабатом.