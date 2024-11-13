«Хорошо владеет языком»: RT пообщался с роднёй почти русской модели, которая станет спикером Трампа

После победы на выборах президента США Дональд Трамп активно рассматривает кандидатов в свою будущую администрацию. Среди прочих карьерное продвижение может коснуться и 29-летнюю модель с советскими корнями Элизабет Пипко, которая сейчас занимает должность пресс-секретаря национального комитета Республиканской партии.

Журналисты RT пообщались с родственницей Пипко, которая проживает в Москве и поддерживает связь с американской частью семьи, а именно с матерью Элизабет — пианисткой Еленой Клионской.

«Мы поддерживаем связь, общаемся по телефону и поздравляем друг друга с праздниками. Клионские очень хорошо говорят по-русски, и сама Лиза тоже хорошо владеет языком», — поделилась собеседница RT.

Женщина также отметила, что старается не затрагивать политические вопросы в разговорах с родственниками из Штатов. Однако надеется, что Лиза — потомок выходцев из Советского Союза — способствует потеплению в риторике Белого дома по отношению к Москве.