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13 ноября, 16:31

«Хорошо владеет языком»: RT пообщался с роднёй почти русской модели, которая станет спикером Трампа

RT нашёл российскую родственницу пресс-секретаря Республиканской партии

Элизабет Пипко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elizabethpipko

Элизабет Пипко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elizabethpipko

После победы на выборах президента США Дональд Трамп активно рассматривает кандидатов в свою будущую администрацию. Среди прочих карьерное продвижение может коснуться и 29-летнюю модель с советскими корнями Элизабет Пипко, которая сейчас занимает должность пресс-секретаря национального комитета Республиканской партии.

Журналисты RT пообщались с родственницей Пипко, которая проживает в Москве и поддерживает связь с американской частью семьи, а именно с матерью Элизабет — пианисткой Еленой Клионской.

«Мы поддерживаем связь, общаемся по телефону и поздравляем друг друга с праздниками. Клионские очень хорошо говорят по-русски, и сама Лиза тоже хорошо владеет языком», — поделилась собеседница RT.

Женщина также отметила, что старается не затрагивать политические вопросы в разговорах с родственниками из Штатов. Однако надеется, что Лиза — потомок выходцев из Советского Союза — способствует потеплению в риторике Белого дома по отношению к Москве.

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Напомним, семья Пипко переехала в Штаты из Минска. Сама девушка до 15 лет участвовала в соревнованиях по фигурному катанию, однако из-за травмы ей пришлось оставить спорт. При этом утверждается, что Элизабет имеет еврейские корни — вероятно, слухи об этом появились из-за некоторых публикаций модели, в которых она поздравляла подписчиков с Шабатом.

Алена Пенчугина
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