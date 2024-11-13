Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 15:25

С обложки в Белый дом: Пресс-секретарём Трампа может стать пышногрудая модель с русскими корнями

Пресс-секретарём Дональда Трампа может стать внучка советского художника Пипко

Элизабет Пипко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elizabethpipko

Элизабет Пипко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elizabethpipko

28-летняя модель Элизабет Пипко может стать пресс-секретарём нового президента США Дональда Трампа после его инаугурации. Её родители эмигрировали из СССР, а сама она является внучкой Марка Клионского — художника из ленинградской школы соцреализма, который в 1974 году переехал в США.

Элизабет Пипко не раз рассказывала, что во время работы в модельном бизнесе она сталкивалась с давлением из-за своей активной поддержки Дональда Трампа, который позже стал президентом США. После завершения карьеры в модной индустрии, она решила сосредоточиться на политике и уже несколько лет работает в штабе Трампа. Её супруг Даррен Сентинелло также активно поддерживает Республиканскую партию. Ранее Элизабет была советницей Трампа по связям с еврейскими организациями.

10 фото модели, которая предпочла карьере поддержку Трампа, но всё так же горяча
10 фото модели, которая предпочла карьере поддержку Трампа, но всё так же горяча

Как ранее писал Life.ru, когда-то Пипко сверкала на обложках журналов. Её снимки можно было увидеть в изданиях Maxim, Harper's Bazaar, Grazia, DT и Esquire. До 15 лет она участвовала в соревнованиях по фигурному катанию, однако из-за травмы ей пришлось оставить спорт. В марте 2019 года Пипко возглавила общественное движение «Исход», участники которого — евреи, поддерживающие Республиканскую партию, тогда-то она и ушла в политику с головой.

Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • Выборы в США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar