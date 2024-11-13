С обложки в Белый дом: Пресс-секретарём Трампа может стать пышногрудая модель с русскими корнями
Пресс-секретарём Дональда Трампа может стать внучка советского художника Пипко
Элизабет Пипко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elizabethpipko
28-летняя модель Элизабет Пипко может стать пресс-секретарём нового президента США Дональда Трампа после его инаугурации. Её родители эмигрировали из СССР, а сама она является внучкой Марка Клионского — художника из ленинградской школы соцреализма, который в 1974 году переехал в США.
Элизабет Пипко не раз рассказывала, что во время работы в модельном бизнесе она сталкивалась с давлением из-за своей активной поддержки Дональда Трампа, который позже стал президентом США. После завершения карьеры в модной индустрии, она решила сосредоточиться на политике и уже несколько лет работает в штабе Трампа. Её супруг Даррен Сентинелло также активно поддерживает Республиканскую партию. Ранее Элизабет была советницей Трампа по связям с еврейскими организациями.
Как ранее писал Life.ru, когда-то Пипко сверкала на обложках журналов. Её снимки можно было увидеть в изданиях Maxim, Harper's Bazaar, Grazia, DT и Esquire. До 15 лет она участвовала в соревнованиях по фигурному катанию, однако из-за травмы ей пришлось оставить спорт. В марте 2019 года Пипко возглавила общественное движение «Исход», участники которого — евреи, поддерживающие Республиканскую партию, тогда-то она и ушла в политику с головой.