С обложки в Белый дом: Пресс-секретарём Трампа может стать пышногрудая модель с русскими корнями

28-летняя модель Элизабет Пипко может стать пресс-секретарём нового президента США Дональда Трампа после его инаугурации. Её родители эмигрировали из СССР, а сама она является внучкой Марка Клионского — художника из ленинградской школы соцреализма, который в 1974 году переехал в США.

Элизабет Пипко не раз рассказывала, что во время работы в модельном бизнесе она сталкивалась с давлением из-за своей активной поддержки Дональда Трампа, который позже стал президентом США. После завершения карьеры в модной индустрии, она решила сосредоточиться на политике и уже несколько лет работает в штабе Трампа. Её супруг Даррен Сентинелло также активно поддерживает Республиканскую партию. Ранее Элизабет была советницей Трампа по связям с еврейскими организациями.