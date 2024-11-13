Трамп выдвинул Талси Габбард на пост директора Национальной разведки США
Бывший член Палаты представителей Конгресса США Талси Габбард. Обложка © X / Tulsi Gabbard
Дональд Трамп предложил назначить директором Национальной разведки США бывшего члена Палаты представителей Конгресса от штата Гавайи Талси Габбард. Об этом сказано в заявлении переходной команды политика.
«На протяжении более двух десятилетий Талси боролась за нашу страну и свободы всех американцев. Я знаю, что Талси привнесёт бесстрашный дух, который определил её блестящую карьеру, в наше разведывательное сообщество, отстаивая наши конституционные права и обеспечивая мир через силу», — отметил Трамп.
Габбард ранее состояла в Демократической партии и даже участвовала в президентской гонке 2020 года в качестве кандидата от демократов, но в последствии её отношение изменилось на критическое из-за ряда внешнеполитических вопросов. В частности, Талси резко критиковала Владимира Зеленского, поставки американского оружия на Украину и призывала стороны конфликта к прямым мирным переговорам.
В свою очередь бывшего директора Нацразведки Джона Рэтклиффа Дональд Трамп выдвинул в качестве кандидата на должность главы ЦРУ. Для его назначения выбор политика должен утвердить Сенат.