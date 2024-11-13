Трамп выдвинул Талси Габбард на пост директора Национальной разведки США

Дональд Трамп предложил назначить директором Национальной разведки США бывшего члена Палаты представителей Конгресса от штата Гавайи Талси Габбард. Об этом сказано в заявлении переходной команды политика.

«На протяжении более двух десятилетий Талси боролась за нашу страну и свободы всех американцев. Я знаю, что Талси привнесёт бесстрашный дух, который определил её блестящую карьеру, в наше разведывательное сообщество, отстаивая наши конституционные права и обеспечивая мир через силу», — отметил Трамп.