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13 ноября, 20:35

Трамп выдвинул сенатора Марко Рубио на пост госсекретаря США

Сенатор от штата Флорида Марко Рубио. Обложка © X / Marco Rubio

Сенатор от штата Флорида Марко Рубио. Обложка © X / Marco Rubio

Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп выдвинул сенатора от штата Флорида Марко Рубио на пост главы Госдепартамента. Об этом сказано в распространённом переходной командой политика заявлении.

«Марко станет сильным защитником нашего народа, верным другом наших союзников и бесстрашным воином, который никогда не уступит нашим противникам», — подчеркнул Трамп.

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Ранее в Сети завирусилось заявление Трампа, который якобы назначил журналиста Такера Карлсона пресс-секретарём Белого дома. В конечном итоге документ оказался фейковым.

Артур Лапсаков
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