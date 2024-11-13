Трамп выдвинул сенатора Марко Рубио на пост госсекретаря США
Сенатор от штата Флорида Марко Рубио. Обложка © X / Marco Rubio
Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп выдвинул сенатора от штата Флорида Марко Рубио на пост главы Госдепартамента. Об этом сказано в распространённом переходной командой политика заявлении.
«Марко станет сильным защитником нашего народа, верным другом наших союзников и бесстрашным воином, который никогда не уступит нашим противникам», — подчеркнул Трамп.
Ранее в Сети завирусилось заявление Трампа, который якобы назначил журналиста Такера Карлсона пресс-секретарём Белого дома. В конечном итоге документ оказался фейковым.