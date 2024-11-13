Трамп хочет назначить спецпосланника для переговоров по Украине, но не намерен ему платить

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп, как ожидается, вскоре назначит специального посланника по Украине для ведения переговоров о завершении конфликта. Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на источники.

«Вы увидите высокопоставленного специального посланника, обладающего значительным авторитетом, которому будет поручено... добиться мирного разрешения ситуации на Украине», — передаёт телеканал слова одного из информаторов.