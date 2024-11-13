Трамп хочет назначить спецпосланника для переговоров по Украине, но не намерен ему платить
Fox News: Трамп вскоре назначит спецпосланника по Украине для переговоров
Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп, как ожидается, вскоре назначит специального посланника по Украине для ведения переговоров о завершении конфликта. Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на источники.
«Вы увидите высокопоставленного специального посланника, обладающего значительным авторитетом, которому будет поручено... добиться мирного разрешения ситуации на Украине», — передаёт телеканал слова одного из информаторов.
Назначение спецпосланника произойдёт в самое ближайшее время, и его работа не будет оплачиваемой.
Трамп, победив на выборах, заявил о своей способности достигнуть урегулирования украинского конфликта путём переговоров. Он также утверждал, что может решить проблему за один день, однако в России считают, что такая задача слишком сложна. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал действия США в отношении конфликта и называл президента Зеленского «торгашом», который всегда возвращается из Вашингтона с многомиллиардной помощью.
Kandinsky 3.1 / Life.ru