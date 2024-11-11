Захарова дала совет Трампу, который хочет усадить Россию за стол переговоров
Захарова: Новой администрации США следует исправить ошибки демократов
Избранный президент США Дональд Трамп должен исправлять ошибки членов Демократической партии, а не сажать Россию за стол переговоров. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Мария Захарова.
«Мы и сами садились за стол переговоров. Только именно Вашингтон запретил Зеленскому участвовать в переговорах с Россией, в том числе закрепив это законодательно. Поэтому усаживать Россию не надо», — указала дипломат в интервью телеканалу RTVI.
Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что Вашингтону необходимо исправлять те ошибки, которые допустили американские либеральные демократы.
Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп пообещал «усадить» Россию и Украину за стол переговоров. По словам пресс-секретаря штаба республиканца Кэролайн Ливитт, Трамп намерен сделать это уже в первый рабочий день в качестве лидера США.
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