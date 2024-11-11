Избранный президент США Дональд Трамп должен исправлять ошибки членов Демократической партии, а не сажать Россию за стол переговоров. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Мария Захарова.

«Мы и сами садились за стол переговоров. Только именно Вашингтон запретил Зеленскому участвовать в переговорах с Россией, в том числе закрепив это законодательно. Поэтому усаживать Россию не надо», — указала дипломат в интервью телеканалу RTVI.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что Вашингтону необходимо исправлять те ошибки, которые допустили американские либеральные демократы.