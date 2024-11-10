«Не хочу и не буду»: В Киеве шокированы гадким выпадом Зеленского в адрес Трампа

Решение Владимира Зеленского о продлении военного положения, которое произошло в день выборов в США, вызвало резкую критику со стороны депутата Верховной Рады Александра Дубинского. В своём телеграм-канале нардеп заявил, что глава киевского режима фактически сорвал планы Дональда Трампа на быстрое урегулирование конфликта на Украине.

«Зеленский Трампа уже кинул, продлив военное положение на 90 дней 5 ноября, в день выборов», — написал Дубинский, подразумевая, что Киев не собирается идти на уступки и лишает Трампа возможности исполнить его предвыборные обещания.

По мнению Дубинского, продление военного положения ограничивает всякие попытки мирных переговоров, как и то, что Зеленский «кинул» многих лидеров стран.

«А как ты попробуешь, если надо для этого отменить военное положение? Зеленский уже сказал "не хочу и не буду"», — отметил он.