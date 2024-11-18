Только Дональд Трамп способен добиться мирных переговоров между сторонами конфликта, включая Россию и Украину, заявил директор по коммуникациям переходной команды избранного президента Стивен Чунг. Его слова прозвучали на фоне сообщений о том, что действующий лидер США Джо Байден одобрил использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории РФ.

«Как говорил президент Трамп в ходе предвыборной кампании, он единственный человек, который может сблизить стороны, чтобы договориться о мире и работать над прекращением войны и убийств», — подчеркнул Чунг в комментарии CNN.

Телеканал отметил, что представитель Трампа отказался ответить на вопрос, была ли его команда заранее уведомлена о решении администрации Байдена относительно дальнобойного вооружения.