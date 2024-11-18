Только Трамп может завершить конфликт на Украине, заявили в его команде
Представитель Трампа прокомментировал разрешение Киеву наносить удары вглубь РФ
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz
Только Дональд Трамп способен добиться мирных переговоров между сторонами конфликта, включая Россию и Украину, заявил директор по коммуникациям переходной команды избранного президента Стивен Чунг. Его слова прозвучали на фоне сообщений о том, что действующий лидер США Джо Байден одобрил использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории РФ.
«Как говорил президент Трамп в ходе предвыборной кампании, он единственный человек, который может сблизить стороны, чтобы договориться о мире и работать над прекращением войны и убийств», — подчеркнул Чунг в комментарии CNN.
Телеканал отметил, что представитель Трампа отказался ответить на вопрос, была ли его команда заранее уведомлена о решении администрации Байдена относительно дальнобойного вооружения.
Чунг добавил, что официальные комментарии на эту тему будут исходить исключительно от Трампа или его уполномоченных представителей.
Напомним, 17 ноября СМИ сообщили, что Байден впервые дал разрешение Украине на использование ATACMS для ударов вглубь территории России. По информации западных источников, первый удар может быть нанесен в ближайшие дни. Представитель команды Трампа заявил, что новый президент может пересмотреть это решение. Также комментарий по этому поводу дал сын республиканца, который выразил своё мнение без стеснения.