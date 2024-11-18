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Регион
18 ноября, 01:25

«Гадят Трампу»: Эксперт объяснил решение Байдена разрешить Киеву бить по России ракетами ATACMS

Эксперт Шлепченко: Байден вредит Трампу, разрешая Киеву бить по России ATACMS

Решение администрации президента США Джо Байдена разрешить Киеву наносить удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS принято, чтобы навредить РФ, а также избранному президенту Дональду Трампу. Такое мнение высказал военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко. По его словам, о подобном сценарии говорилось ещё до выборов нового главы Белого дома.

«Мы тогда сразу сказали, что высоковероятно, что уходящая администрация Байдена будет снимать запреты и передавать Украина то оружие, которое они не решались передать ранее. Таким образом они и России вредят, и гадят новому президенту, потому что именно администрации Трампа придётся разгребать последствия этого решения», — сказал эксперт.

При этом специалист считает, что никаким «прологом» к третьей мировой войне это решение не станет. Также Шлепченко напомнил, что российская ПВО успешно сбивала эти ракеты в Донбассе и Крыму.

Названо российское оружие, способное перехватить ракеты ATACMS
Названо российское оружие, способное перехватить ракеты ATACMS

Напомним, вечером 17 ноября СМИ сообщили, что Байден впервые разрешил Украине использовать ATACMS для ударов вглубь РФ. По данным западных журналистов, первый удар может состояться в ближайшие дни. Представитель команды Трампа уже заявил, что будущий президент может пересмотреть это решение. Сын республиканца также прокомментировал новую информацию, не сдерживая себя в выражениях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Никита Никонов
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