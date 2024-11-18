«Гадят Трампу»: Эксперт объяснил решение Байдена разрешить Киеву бить по России ракетами ATACMS
Эксперт Шлепченко: Байден вредит Трампу, разрешая Киеву бить по России ATACMS
Решение администрации президента США Джо Байдена разрешить Киеву наносить удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS принято, чтобы навредить РФ, а также избранному президенту Дональду Трампу. Такое мнение высказал военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко. По его словам, о подобном сценарии говорилось ещё до выборов нового главы Белого дома.
«Мы тогда сразу сказали, что высоковероятно, что уходящая администрация Байдена будет снимать запреты и передавать Украина то оружие, которое они не решались передать ранее. Таким образом они и России вредят, и гадят новому президенту, потому что именно администрации Трампа придётся разгребать последствия этого решения», — сказал эксперт.
При этом специалист считает, что никаким «прологом» к третьей мировой войне это решение не станет. Также Шлепченко напомнил, что российская ПВО успешно сбивала эти ракеты в Донбассе и Крыму.
Напомним, вечером 17 ноября СМИ сообщили, что Байден впервые разрешил Украине использовать ATACMS для ударов вглубь РФ. По данным западных журналистов, первый удар может состояться в ближайшие дни. Представитель команды Трампа уже заявил, что будущий президент может пересмотреть это решение. Сын республиканца также прокомментировал новую информацию, не сдерживая себя в выражениях.
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