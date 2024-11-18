«Гадят Трампу»: Эксперт объяснил решение Байдена разрешить Киеву бить по России ракетами ATACMS

Решение администрации президента США Джо Байдена разрешить Киеву наносить удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS принято, чтобы навредить РФ, а также избранному президенту Дональду Трампу. Такое мнение высказал военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко. По его словам, о подобном сценарии говорилось ещё до выборов нового главы Белого дома.

«Мы тогда сразу сказали, что высоковероятно, что уходящая администрация Байдена будет снимать запреты и передавать Украина то оружие, которое они не решались передать ранее. Таким образом они и России вредят, и гадят новому президенту, потому что именно администрации Трампа придётся разгребать последствия этого решения», — сказал эксперт.