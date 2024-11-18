Названо российское оружие, способное перехватить ракеты ATACMS
РИАН: Российские системы С-400 и «Бук-М3» могут перехватывать ракеты ATACMS
«Бук-М3». Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1
Россия обладает оружием, способным перехватить американские оперативно-тактические ракеты ATACMS. В Их числе зенитные ракетные системы С-400, С-300В4, а также комплексы «Бук-М3». Об этом заявил главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с РИА «Новости».
«Что касается средств перехвата ракет ATACMS, в первую очередь, конечно, это зенитные ракетные системы С-400 и С-300В4. Они могут осуществлять перехват баллистических ракет противника», — рассказал эксперт.
Также он добавил, что зенитные ракетные комплексы средней дальности «Бук-М3» обладают возможностями для перехвата подобных угроз.
Напомним, что 17 ноября Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ATACMS для ударов вглубь РФ. Западные СМИ сообщили, что удар может состояться в ближайшие дни. Позже представитель команды Трампа заявил, что будущий президент может пересмотреть это решение.