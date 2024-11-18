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Регион
17 ноября, 22:43

Названо российское оружие, способное перехватить ракеты ATACMS

РИАН: Российские системы С-400 и «Бук-М3» могут перехватывать ракеты ATACMS

«Бук-М3». Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

«Бук-М3». Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Россия обладает оружием, способным перехватить американские оперативно-тактические ракеты ATACMS. В Их числе зенитные ракетные системы С-400, С-300В4, а также комплексы «Бук-М3». Об этом заявил главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с РИА «Новости».

«Что касается средств перехвата ракет ATACMS, в первую очередь, конечно, это зенитные ракетные системы С-400 и С-300В4. Они могут осуществлять перехват баллистических ракет противника», — рассказал эксперт.

Также он добавил, что зенитные ракетные комплексы средней дальности «Бук-М3» обладают возможностями для перехвата подобных угроз.

Белый дом отказался комментировать решение об ударах вглубь России
Белый дом отказался комментировать решение об ударах вглубь России

Напомним, что 17 ноября Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ATACMS для ударов вглубь РФ. Западные СМИ сообщили, что удар может состояться в ближайшие дни. Позже представитель команды Трампа заявил, что будущий президент может пересмотреть это решение.

Анатолий Цейко
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