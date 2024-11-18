Названо российское оружие, способное перехватить ракеты ATACMS

Россия обладает оружием, способным перехватить американские оперативно-тактические ракеты ATACMS. В Их числе зенитные ракетные системы С-400, С-300В4, а также комплексы «Бук-М3». Об этом заявил главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с РИА «Новости».

«Что касается средств перехвата ракет ATACMS, в первую очередь, конечно, это зенитные ракетные системы С-400 и С-300В4. Они могут осуществлять перехват баллистических ракет противника», — рассказал эксперт.