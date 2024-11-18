С американской стороны не поступало запросов о созвоне с Путиным, сказали в Кремле
Песков подтвердил, что механизмы для организации диалога Путина и Трампа имеются
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что существуют механизмы для организации диалога между президентом Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом. При наличии политической воли эти механизмы могут быть быстро активированы.
Песков отметил, что, несмотря на отсутствие доступа Трампа к защищенным правительственным каналам связи до его инаугурации, существуют помощники, которые могут помочь в организации общения. Он также добавил, что на данный момент не было никаких запросов от американской стороны для проведения разговора между Путиным и Трампом.
Напомним, что о телефонном разговоре Трампа и Путина газета Washington Post сообщила ещё 10 ноября. По информации источников издания, стороны якобы обсудили конфликт на Украине. Официальных подтверждений беседы от избранного американского лидера не поступало. По словам Пескова, реальной подготовки к разговору пока не ведётся. Политологи считают, что Трампу нужно как можно скорее позвонить Путину.
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