С американской стороны не поступало запросов о созвоне с Путиным, сказали в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ТАСС , что существуют механизмы для организации диалога между президентом Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом. При наличии политической воли эти механизмы могут быть быстро активированы.

Песков отметил, что, несмотря на отсутствие доступа Трампа к защищенным правительственным каналам связи до его инаугурации, существуют помощники, которые могут помочь в организации общения. Он также добавил, что на данный момент не было никаких запросов от американской стороны для проведения разговора между Путиным и Трампом.