В Кремле не удивились паранойе США о «жучке» в мяче, подаренным Путиным Трампу

Москва не сомневалась, что Вашингтон станет искать шпионские устройства в футбольном мяче, который президент России Владимир Путин подарил своему коллеге Дональду Трампу на встрече в Хельсинки в 2019 году. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, не первый год уже на тот момент работали с американцами и знали, что так и будет», — сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину

Так представитель Кремля ответил на вопрос, можно ли было предугадать такую реакцию американских властей.