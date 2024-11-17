В Кремле не удивились паранойе США о «жучке» в мяче, подаренным Путиным Трампу
Песков: Кремль не удивлён, что американцы искали жучок в мяче, подаренном Трампу
Путин дарит Трампу футбольный мяч, 2018 год. Обложка © ТАСС / EPA
Москва не сомневалась, что Вашингтон станет искать шпионские устройства в футбольном мяче, который президент России Владимир Путин подарил своему коллеге Дональду Трампу на встрече в Хельсинки в 2019 году. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Вы знаете, не первый год уже на тот момент работали с американцами и знали, что так и будет», — сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину
Так представитель Кремля ответил на вопрос, можно ли было предугадать такую реакцию американских властей.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в футбольном мяче может находиться чип. Однако речь идёт не о прослушивающем устройстве, а о чипе NFC (Near field communication — технология беспроводной передачи данных между устройствами на расстоянии около 10 см). Благодаря этому с мячом можно взаимодействовать с помощью смартфона. Именно таким чипом компания Adidas оснащала официальные мячи чемпионата мира по футболу в России 2018 года. Напомним, Путин презентовал футбольный мяч Трампу во время встречи 16 июля 2018 года в Хельсинки. Президент США поблагодарил коллегу, заявив, что отдаст подарок младшему сыну. Позднее директор Национальной разведки США Дэн Коутс рассказал, что за мячом «очень тщательно присматривают».