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17 ноября, 12:51

«Бизнесмен по натуре»: Песков оценил личные качества Трампа

Песков охарактеризовал Трампа как импульсивного политика и госдеятеля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал избранного президента США Дональда Трампа как импульсивного политика и государственного деятеля, отметив, что по своей натуре он является бизнесменом. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Трамп достаточно импульсивный политик и государственный деятель, он по натуре своей бизнесмен. Человек, который пытается во всём сделать сделку», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков назвал «газетной уткой» информацию западных СМИ о разговоре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Он также отметил, что пока невозможно предположить, когда состоятся контакты между двумя лидерами. Однако при необходимости их разговор будет оперативно организован, подчеркнул представитель Кремля.

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Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Наталья Демьянова
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