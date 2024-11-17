«Бизнесмен по натуре»: Песков оценил личные качества Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал избранного президента США Дональда Трампа как импульсивного политика и государственного деятеля, отметив, что по своей натуре он является бизнесменом. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Трамп достаточно импульсивный политик и государственный деятель, он по натуре своей бизнесмен. Человек, который пытается во всём сделать сделку», — сказал представитель Кремля.