«Загадочная история»: Песков прокомментировал вброс о разговоре Путина и Трампа
Песков: В Кремле не знают, какая цель была у вброса про разговор Путина и Трампа
В Кремле затрудняются с ответом на вопрос о целях человека, который подтвердил американским СМИ информацию о разговоре между президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Публикации на эту тему он назвал «загадочной историей» и «газетной уткой».
Песков заявил, что путин ещё не разговаривал с Трампом после его избрания. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Само издание утверждает, что имеет железобетонное подтверждение того, что был этот разговор. Соответственно, кто-то им подтвердил с американской стороны. Какие цели преследовал тот, кто подтвердил, или, может, он подтвердил по неопытности, по незнанию — трудно сказать», — сказал представитель Кремля в интервью Павлу Зарубину, фрагмент их беседы опубликован в телеграм-канале журналиста ВГТРК.
Песков также отметил, что пока невозможно предположить, когда состоятся контакты между Путиным и Трампом. Однако при необходимости их разговор будет оперативно организован, добавил он.
Напомним, о телефонном разговоре Трампа и Путина ранее сообщила газета Washington Post. По информации источников издания, стороны якобы обсудили конфликт на Украине. Официальных подтверждений беседы от избранного американского лидера не поступало. По словам Пескова, реальной подготовки к разговору пока не ведётся. Политологи считают, что Трампу нужно как можно скорее позвонить Путину.
Life.ru