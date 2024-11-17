«Загадочная история»: Песков прокомментировал вброс о разговоре Путина и Трампа

В Кремле затрудняются с ответом на вопрос о целях человека, который подтвердил американским СМИ информацию о разговоре между президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Публикации на эту тему он назвал «загадочной историей» и «газетной уткой».

Песков заявил, что путин ещё не разговаривал с Трампом после его избрания. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Само издание утверждает, что имеет железобетонное подтверждение того, что был этот разговор. Соответственно, кто-то им подтвердил с американской стороны. Какие цели преследовал тот, кто подтвердил, или, может, он подтвердил по неопытности, по незнанию — трудно сказать», — сказал представитель Кремля в интервью Павлу Зарубину, фрагмент их беседы опубликован в телеграм-канале журналиста ВГТРК.