Политолог объяснил, почему Трампу нужно скорее позвонить Путину
Политолог Еловский: Трампу логично как можно быстрее поговорить с Путиным
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки в 2018 году. Обложка © ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV
Избранный президент США Дональд Трамп должен в ближайшем времени позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, так как урегулирование конфликта на Украине является ключевым для переопределения нового мироустройства, которое началось ещё до выборов в Штатах. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог Дмитрий Еловский.
По его словам, ещё до избрания Трампа мир перестал быть однополярным, однако у 47-го президента США своё видение и глобального мироустройства, и роли в нём Америки. Поэтому сейчас Трамп будет уже в статусе победившего кандидата проводить консультации с основными игроками в этом новом глобальном соглашении, считает Еловский.
«Причём у России здесь особенная роль: с одной стороны, именно Владимир Путин окончательно добил однополярный мир, он же является важным переговорщиком с Китаем, Индией, Турцией и другими странами. Наконец, Россия проводит СВО на Украине, а урегулирование этого конфликта является ключевым для переопределения нового мироустройства», — отметил политолог.
Поэтому Трампу логично как можно быстрее поговорить с Путиным, как ключевым участником процесса переопределения мировых отношений, заключил эксперт.
Напомним, ранее газета Washington Post сообщила, что избранный президент США Дональд Трамп уже созвонился с российским лидером Владимиром Путиным. По информации источников издания, стороны обсудили конфликт на Украине. Однако в Кремле заявили, что такого разговора не было.