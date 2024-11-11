Политолог объяснил, почему Трампу нужно скорее позвонить Путину

Избранный президент США Дональд Трамп должен в ближайшем времени позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, так как урегулирование конфликта на Украине является ключевым для переопределения нового мироустройства, которое началось ещё до выборов в Штатах. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог Дмитрий Еловский.

По его словам, ещё до избрания Трампа мир перестал быть однополярным, однако у 47-го президента США своё видение и глобального мироустройства, и роли в нём Америки. Поэтому сейчас Трамп будет уже в статусе победившего кандидата проводить консультации с основными игроками в этом новом глобальном соглашении, считает Еловский.

«Причём у России здесь особенная роль: с одной стороны, именно Владимир Путин окончательно добил однополярный мир, он же является важным переговорщиком с Китаем, Индией, Турцией и другими странами. Наконец, Россия проводит СВО на Украине, а урегулирование этого конфликта является ключевым для переопределения нового мироустройства», — отметил политолог.