Песков: Конкретных планов по организации звонка Путина Трампу пока нет
Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите G20. Обложка © ТАСС/DPA/
Еонкретных планов по организации телефонного разговора между российским лидером Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Хочу вас переадресовать к словам президента, сказанным на «Валдае». Пока каких-то конкретных планов нет», — сказал он.
Напомним, ранее газета Washington Post сообщила, что избранный президент США Дональд Трамп уже созвонился с российским лидером Владимиром Путиным. По информации источников издания, стороны обсудили конфликт на Украине. Однако в Кремле заявили, что такого разговора не было.