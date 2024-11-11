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11 ноября, 09:12

Песков: Конкретных планов по организации звонка Путина Трампу пока нет

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите G20. Обложка © ТАСС/DPA/

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите G20. Обложка © ТАСС/DPA/

Еонкретных планов по организации телефонного разговора между российским лидером Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Хочу вас переадресовать к словам президента, сказанным на «Валдае». Пока каких-то конкретных планов нет», — сказал он.

Напомним, ранее газета Washington Post сообщила, что избранный президент США Дональд Трамп уже созвонился с российским лидером Владимиром Путиным. По информации источников издания, стороны обсудили конфликт на Украине. Однако в Кремле заявили, что такого разговора не было.

Александр Юнашев
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