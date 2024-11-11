Песков назвал «выдумкой» сообщения о разговоре Путина с Трампом

Президент России Владимир Путин ещё не проводил телефонного разговора с избранным лидером США Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, опровергнув сообщения западных СМИ.

«Это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется иногда даже в уважаемых изданиях. Это полностью не соответсвует действительности. Это чистая выдумка, то есть, просто ложная информация», — подчеркнул представитель Кремля.