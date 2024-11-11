Песков назвал «выдумкой» сообщения о разговоре Путина с Трампом
Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите Большой двадцатки в Японии в 2019 году. Обложка © ТАСС/EPA/
Президент России Владимир Путин ещё не проводил телефонного разговора с избранным лидером США Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, опровергнув сообщения западных СМИ.
«Это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется иногда даже в уважаемых изданиях. Это полностью не соответсвует действительности. Это чистая выдумка, то есть, просто ложная информация», — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, ранее газета Washington Post сообщила, что избранный президент США Дональд Трамп уже созвонился с российским лидером Владимиром Путиным. По информации источников издания, стороны обсудили конфликт на Украине. При этом ранее в Кремле заверили, что Путин готов и открыт к общению с Трампом.