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11 ноября, 09:02

Песков назвал «выдумкой» сообщения о разговоре Путина с Трампом

Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите Большой двадцатки в Японии в 2019 году. Обложка © ТАСС/EPA/

Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите Большой двадцатки в Японии в 2019 году. Обложка © ТАСС/EPA/

Президент России Владимир Путин ещё не проводил телефонного разговора с избранным лидером США Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, опровергнув сообщения западных СМИ.

«Это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется иногда даже в уважаемых изданиях. Это полностью не соответсвует действительности. Это чистая выдумка, то есть, просто ложная информация», — подчеркнул представитель Кремля.

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Напомним, ранее газета Washington Post сообщила, что избранный президент США Дональд Трамп уже созвонился с российским лидером Владимиром Путиным. По информации источников издания, стороны обсудили конфликт на Украине. При этом ранее в Кремле заверили, что Путин готов и открыт к общению с Трампом.

Александр Юнашев
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