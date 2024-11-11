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11 ноября, 05:15

Япония следит за развитием отношений РФ и США после беседы Трампа и Путина

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

Япония будет следить за развитием отношений России и США после сообщений о возможном разговоре президента Владимира Путина и избранного лидера Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров азиатского государства Ёсимаса Хаяси.

«Мы тщательно следим за отношениями США и России, которые имеют большое влияние на решение важнейших задач мирового сообщества», — сказал он.

Хаяси подчеркнул важность сотрудничества между США и Японией, и Токио «намерен вести плотный обмен мнениями с американской стороной», в том числе по конфликту на Украине.

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Напомним, о телефонном разговоре Дональда Трампа и Владимира Путина ранее сообщила газета The Washington Post. По информации источников издания, стороны обсудили конфликт на Украине. Кремль эти сведения пока не комментировал. Официальных подтверждений беседы также не поступало и от избранного американского лидера. Примечательно, что Украина не была уведомлена о разговоре.

Матвей Константинов
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