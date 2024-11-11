Япония следит за развитием отношений РФ и США после беседы Трампа и Путина

Япония будет следить за развитием отношений России и США после сообщений о возможном разговоре президента Владимира Путина и избранного лидера Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров азиатского государства Ёсимаса Хаяси.

«Мы тщательно следим за отношениями США и России, которые имеют большое влияние на решение важнейших задач мирового сообщества», — сказал он.