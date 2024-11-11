В Киеве не знали про беседу Путина и Трампа об Украине

На Украине отреагировали на сообщения о возможном разговоре избранного америкаского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. По словам пресс-секретаря украинского МИД Георгия Тихого, Киев не был в курсе этой беседы.

«Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о якобы состоявшемся звонке, не соответствуют действительности. Соответственно, Украина не могла поддержать проведение звонка или возразить против него», — приводит его слова Reuters.