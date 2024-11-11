В Киеве не знали про беседу Путина и Трампа об Украине
МИД Украины: Киев не был заранее проинформирован о разговоре Путина с Трампом
Глава государства Владимир Путин и избранный лидер США Дональд Трамп. Обложка © kremlin
На Украине отреагировали на сообщения о возможном разговоре избранного америкаского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. По словам пресс-секретаря украинского МИД Георгия Тихого, Киев не был в курсе этой беседы.
«Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о якобы состоявшемся звонке, не соответствуют действительности. Соответственно, Украина не могла поддержать проведение звонка или возразить против него», — приводит его слова Reuters.
О телефонном разговоре Трампа и Путина ранее сообщила газета Washington Post. По информации источников издания, стороны обсудили конфликт на Украине. Кремль эти сведения пока не комментировал. Официальных подтверждений беседы также не поступало и от избранного американского лидера.