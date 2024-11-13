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13 ноября, 19:51

Песков: Реальной подготовки разговора Путина и Трампа сейчас не ведётся

Реальные приготовления к телефонному разговору президента РФ Владимира Путина и будущего главы США Дональда Трампа пока что не ведутся. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет. Пока не было», — ответил спикер Кремля на вопрос ТАСС о том, поступал ли соответствующий запрос от команды американского политика.

Песков: Релоканты окончательно оторваны от России, их мнение неинтересно
Песков: Релоканты окончательно оторваны от России, их мнение неинтересно

Ранее Дмитрий Песков обратил внимание на попытки сдержать военный потенциал РФ путём размещения американских систем ПРО в Польше, то есть — максимально приблизив военную инфраструктуру к российским границам. Спикер Кремля предупредил, что такая политика Штатов не останется без ответа с российской стороны.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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