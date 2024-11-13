Песков: Реальной подготовки разговора Путина и Трампа сейчас не ведётся

Реальные приготовления к телефонному разговору президента РФ Владимира Путина и будущего главы США Дональда Трампа пока что не ведутся. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет. Пока не было», — ответил спикер Кремля на вопрос ТАСС о том, поступал ли соответствующий запрос от команды американского политика.