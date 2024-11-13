Песков: Реальной подготовки разговора Путина и Трампа сейчас не ведётся
Реальные приготовления к телефонному разговору президента РФ Владимира Путина и будущего главы США Дональда Трампа пока что не ведутся. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет. Пока не было», — ответил спикер Кремля на вопрос ТАСС о том, поступал ли соответствующий запрос от команды американского политика.
Ранее Дмитрий Песков обратил внимание на попытки сдержать военный потенциал РФ путём размещения американских систем ПРО в Польше, то есть — максимально приблизив военную инфраструктуру к российским границам. Спикер Кремля предупредил, что такая политика Штатов не останется без ответа с российской стороны.
Life.ru