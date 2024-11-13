Песков: Релоканты окончательно оторваны от России, их мнение неинтересно

Митинги уехавших из РФ за рубежом неинтересны, так как эти люди оторваны от страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя планы Юлии Навальной**, Ильи Яшина* и Владимира Кара-Мурзы* провести в Германии сборища с призывом взвести российские войска из Украины.

«Вы перечислили людей, чудовищно и окончательно оторванных от своей страны. И они не имеют никакого отношения к своей стране, и страна не имеет никакого отношения к ним. Поэтому любое их мнение какого-либо интереса здесь вызывать не будет», — отметил представитель Кремля.

Ранее Life.ru рассказывал, что в ГД внесли доработанный законопроект, предусматривающий штрафы для находящихся за рубежом граждан за публичные действия, направленные против интересов России. Законопроект предлагает распространить положения части 3 статьи 1.8 Кодекса об административных правонарушениях на случаи, когда правонарушения совершаются за пределами страны. Авторы инициативы объясняют это предложением увеличением числа случаев, когда россияне, находясь за границей, публично совершают действия, направленные против основ конституционного строя, безопасности государства и его интересов.