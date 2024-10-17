В Госдуму внесли законопроект о штрафах для уехавших за действия против России

В Государственную Думу внесли доработанный законопроект, предусматривающий штрафы для находящихся за рубежом граждан за публичные действия, направленные против интересов России. В системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД) опубликована пояснительная записка к законопроекту, где говорится о возможности ареста имущества. Автором инициативы являются Госсовет Татарстана и депутат Госдумы Айрат Фаррахов.