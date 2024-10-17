В Госдуму внесли законопроект о штрафах для уехавших за действия против России
Госсовет РТ внёс в ГД проект о штрафах для релокантов за действия против РФ
В Государственную Думу внесли доработанный законопроект, предусматривающий штрафы для находящихся за рубежом граждан за публичные действия, направленные против интересов России. В системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД) опубликована пояснительная записка к законопроекту, где говорится о возможности ареста имущества. Автором инициативы являются Госсовет Татарстана и депутат Госдумы Айрат Фаррахов.
Законопроект предлагает распространить часть 3 статьи 1.8 КоАП на случаи совершения правонарушений за рубежом. Авторы инициативы объясняют своё предложение ростом количества случаев, когда находящиеся за рубежом россияне публично совершают действия против основ конституционного строя, безопасности РФ и её интересов.
Life.ru