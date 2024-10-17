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17 октября, 13:14

Уехавший журналист Евгений Киселёв* оставил в России долги на 3,3 миллиона

Евгений Киселёв*. Обложка © YouTube / Евгений Киселёв

Евгений Киселёв*. Обложка © YouTube / Евгений Киселёв

Уехавший на Украину журналист Евгений Кисёлев* остался должен на родине 80 тысяч рублей по штрафам за «иноагентские» правонарушения. Об этом стало известно из документов, которые есть у РИА «Новости».

Известно, что журналист был оштрафован на 30 тысяч рублей за «непредставление информации об актах незаконного вмешательства» в 2022 году, а уже в 2023 году он получил ещё один штраф на 50 тысяч рублей за «нарушение порядка деятельности иностранного агента». Они до сих пор не погашены.

Помимо этого, у Киселёва* множество задолженностей по кредитам и налогам. Всего не выплачено около 3,3 миллиона рублей.

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Напомним, в феврале этого года Росфинмониторинг включил бывшего ведущего телеканала НТВ Евгения Киселёва*, который был первым в стране признан иноагентом, в перечень экстремистов и террористов. Сейчас он находится в розыске.

* Внесён в реестр физлиц-иноагентов и в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Николай Рюмин
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