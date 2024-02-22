Первый журналист-иноагент Киселёв* попал в список экстремистов и террористов

Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов журналиста, бывшего ведущего телеканала НТВ Евгения Киселёва*, который был первым в стране признан иноагентом. Об этом сказано на сайте ведомства.

Киселёва* объявили в России в розыск по уголовной статье, но, по какой именно, не уточняется. Известно, что бывший ведущий телеканала НТВ давно работает на Украине.

А ранее Министерство юстиции Российской Федерации признало иноагентом ООО "Ёлкин картон"*. Организация принадлежит карикатуристу Сергею Ёлкину*, который сам попал в список в апреле 2022 года. По данным ФНС, компания существует на рынке почти два года, её деятельность связана с дизайном.