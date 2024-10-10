Феминистку Маршенкулову* и блогера Джумабоя** внесли в список экстремистов
Залина Маршенкулова* и Салмон Джумабой**. Обложка © Telegram / Женская Власть, YouTube / SALMONKEIN
Скандально известную журналистку и феминистку Залину Маршенкулову* внесли в список террористов и экстремистов. Об этом следует из информации на сайте Росфинмониторинга. Помимо неё в перечень попал блогер Раджабзода Салмон Джумабой**, который стал известен благодаря видеороликам с унижением славянских девушек.
Напомним, Джумабоя** задержали в столице 7 января после пранков с оскорблениями славянских девушек. В одном из роликов блогер говорил, что «скоро все русские девушки будут наши», а также хвастался о том, как с «Наташкой кайфовал». Было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Тем не менее московский Симоновский суд освободил его из-под стражи 9 января. Сам Джумабой после этого заявил, что видеоролик был фейковым и обратился в полицию, чтобы найти его авторов. При этом сам он заявил, что очень любит и уважает Россию и российских девушек. В конце сентября суд арестовал иностранца, ему грозит до шести лет лишения свободы.
* Внесена в реестр физлиц-иноагентов и в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов