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10 октября, 13:55

Феминистку Маршенкулову* и блогера Джумабоя** внесли в список экстремистов

Залина Маршенкулова* и Салмон Джумабой**. Обложка © Telegram / Женская Власть, YouTube / SALMONKEIN

Залина Маршенкулова* и Салмон Джумабой**. Обложка © Telegram / Женская Власть, YouTube / SALMONKEIN

Скандально известную журналистку и феминистку Залину Маршенкулову* внесли в список террористов и экстремистов. Об этом следует из информации на сайте Росфинмониторинга. Помимо неё в перечень попал блогер Раджабзода Салмон Джумабой**, который стал известен благодаря видеороликам с унижением славянских девушек.

Минюст внёс феминистку Залину Маршенкулову* в реестр иностранных агентов
Минюст внёс феминистку Залину Маршенкулову* в реестр иностранных агентов

Напомним, Джумабоя** задержали в столице 7 января после пранков с оскорблениями славянских девушек. В одном из роликов блогер говорил, что «скоро все русские девушки будут наши», а также хвастался о том, как с «Наташкой кайфовал». Было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Тем не менее московский Симоновский суд освободил его из-под стражи 9 января. Сам Джумабой после этого заявил, что видеоролик был фейковым и обратился в полицию, чтобы найти его авторов. При этом сам он заявил, что очень любит и уважает Россию и российских девушек. В конце сентября суд арестовал иностранца, ему грозит до шести лет лишения свободы.

* Внесена в реестр физлиц-иноагентов и в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Николай Рюмин
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