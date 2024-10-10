Феминистку Маршенкулову* и блогера Джумабоя** внесли в список экстремистов

Скандально известную журналистку и феминистку Залину Маршенкулову* внесли в список террористов и экстремистов. Об этом следует из информации на сайте Росфинмониторинга. Помимо неё в перечень попал блогер Раджабзода Салмон Джумабой**, который стал известен благодаря видеороликам с унижением славянских девушек.