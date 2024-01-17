Оскорблявший русских девушек блогер написал заявление в полицию

Блогер из Таджикистана Салмон Джумабой, который был задержан за оскорбления русских девушек, заявил, что написал заявление в полицию и намерен найти тех, кто его якобы подставил. Об этом сообщает SHOT.

Блогер Салмон Джумабой заявил, что любит Россию и будет искать тех, кто его подставил. Видео © t.me / SHOT

Пранкер заверил, что героем роликов, который говорил гадости в адрес россиянок, был не он. В видео якобы не его голос, а какого-то недоброжелателя, которого он теперь хочет найти. При этом сам блогер заявил, что очень любит Россию, а наших девушек — уважает.

Напомним, Салмона задержали в Москве 7 января из-за пранков со славянками. На одном из видео блогер говорил о том, что "скоро все русские девушки будут наши", а также хвастал, как с "Наташкой кайфовал". Было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). А 9 января Симоновский суд Москвы освободил его из-под стражи.