МВД проверит блогера из Анапы из-за ролика с поцелуем в губы с 12-летней дочерью

Правоохранительные органы проведут проверку в отношении популярного блогера из Анапы, которого заподозрили в педофилии. Мужчина опубликовал в Сети видео с поцелуем в губы с 12-летней дочерью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

"Подписчики блогера из Анапы в социальной сети высказывают опасения по поводу его публикаций, касающихся дочери. Полиция проверит информацию о возможном совершении противоправного деяния в отношении 12-летней девочки", — говорится в сообщении.

О необходимости проверить блогера также заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По её словам, психологи и юристы проверяют контент мужчины. Примечательно, что в настоящее время блогер удалил все ролики со своего YouTube-канала. Мизулина призвала органы опеки "внимательно присмотреться к этому родителю", который начал угрожать всем пользователям уголовной ответственностью за клевету.

"Особенно (присмотреться. — Прим. Лайфа) к видео про покупку геля для интимной гигиены несовершеннолетнему (вероятно, приёмному) ребёнку", — написала в своём телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета.