В Москве арестовали блогера Джумабоя, публично оскорблявшего российских девушек
Салмон Джумабой. Обложка © YouTube / SALMONKEIN
В Москве арестован блогер Салмон Джумабой, который оскорблял русских девушек в своих видео. Ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает SHOT.
В СИЗО Салмона Раджабзода отправил Чертановский суд столицы. Ранее он был под домашним арестом, но меру пресечения решили ужесточить.
Напомним, что Салмона задержали в столице 7 января после пранков с оскорблениями славянских девушек. В одном из роликов блогер говорил, что «скоро все русские девушки будут наши», а также хвастался о том, как с «Наташкой кайфовал». Было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Тем не менее московский Симоновский суд освободил его из-под стражи 9 января. Сам Джумабой после этого заявил, что видеоролик был фейковым и обратился в полицию, чтобы найти его авторов. При этом сам он заявил, что очень любит и уважает Россию и российских девушек.