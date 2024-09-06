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6 сентября, 14:21

Минюст внёс феминистку Залину Маршенкулову* в реестр иностранных агентов

Министерство юстиции России включило феминистку Залину Маршенкулову* в реестр иностранных агентов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Залина Маршенкулова*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mayachok_antihrista

Залина Маршенкулова*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mayachok_antihrista

Кроме того, список пополнили журналист Александр Савельев*, политик Аркадий Янковскиий* и политолог Давид Канкия*.

Минюст отменит законы СССР и РСФСР, принятые до 12 декабря 1991 года
Минюст отменит законы СССР и РСФСР, принятые до 12 декабря 1991 года

Ранее Минюст исключил из реестра иностранных агентов 209 человек — почти четверть тех, кто был внесён в список. Из них по личному заявлению оттуда убрали 71 лицо.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mayachok_antihrista

Матвей Константинов
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