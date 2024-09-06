Минюст внёс феминистку Залину Маршенкулову* в реестр иностранных агентов
Министерство юстиции России включило феминистку Залину Маршенкулову* в реестр иностранных агентов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Залина Маршенкулова*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mayachok_antihrista
Кроме того, список пополнили журналист Александр Савельев*, политик Аркадий Янковскиий* и политолог Давид Канкия*.
Ранее Минюст исключил из реестра иностранных агентов 209 человек — почти четверть тех, кто был внесён в список. Из них по личному заявлению оттуда убрали 71 лицо.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mayachok_antihrista