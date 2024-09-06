Минюст внёс феминистку Залину Маршенкулову* в реестр иностранных агентов

Министерство юстиции России включило феминистку Залину Маршенкулову* в реестр иностранных агентов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Минюст исключил из реестра иностранных агентов 209 человек — почти четверть тех, кто был внесён в список. Из них по личному заявлению оттуда убрали 71 лицо.