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3 сентября, 12:10

Минюст отменит законы СССР и РСФСР, принятые до 12 декабря 1991 года

В России планируют отменить все формально действующее нормативные правовые акты органов юстиции СССР и РСФСР, которые были приняты до 12 декабря 1991 года. С таким заявлением выступили в Минюсте РФ. Там уже готовят необходимый приказ.

«Подготовлен и в ближайшее время будет подписан приказ Минюста России об отмене всех формально действующих нормативных правовых актов органов юстиции СССР и РСФСР, принятых до 12 декабря 1991 года», — рассказал на коллегии ведомства министр юстиции России Константин Чуйченко.

Отменять не будут только советские акты, которые принимались органами юстиции совместно с другими ведомствами. Также отмена не коснётся актов, содержащих сведения для служебного пользования и составляющие гостайну.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Министерство юстиций России добавило Фонд голливудского актёра Джорджа Клуни Clooney Foundation for Justice* в список нежелательных организаций. Распоряжение вступило в силу 27 августа текущего года. Также нежелательную деятельность фонда признала Генпрокуратура. Данная организация продолжает проводить работу «с голливудским размахом».

* Деятельность организации признана нежелательной в России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Наталья Афонина
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