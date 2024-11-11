В Госдуме предупредили о новых ограничениях релокантов, «поливающих помоями» Россию

Уехавшим из России людям, которые при этом сдают недвижимость в стране и «поливают свою Родину помоями», будет сложно жить на получаемые от аренды средства. Такое заявление сделал глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.

«Прорабатываются меры, позволяющие прекратить обогащение за счёт движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории нашей страны, а также от продажи его», — написал парламентарий в телеграм-канале.

Хинштейн также отметил, что никто не планирует запрещать творчество иноагентов, если их песни останутся на стриминговых платформах. Однако такие исполнители не будут получать выплаты.