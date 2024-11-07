Поливающих Россию грязью звёзд-иноагентов могут лишить доходов от музыки и книг
В Госдуму внесут законопроект об особом порядке авторских выплат для иноагентов
Звёзды-иноагенты Земфира*, Татьяна Лазарева*, Семён Слепаков*. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, © Shutterstock / FOTODOM / Amerigo_images
В Госдуме работают над законопроектом, который предусматривает запрет для иностранных агентов на получение выплат по авторским и смежным правам. Об этом сообщил в своём телеканале спикер ГД Вячеслав Володин.
«Законопроектом будет предложено ввести особый порядок выплаты средств, которые иноагенты получают от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов», — написал депутат.
Речь в сообщении идёт о произведениях литературы и искусства, исполнениях и фонограммах, сообщениях в радио- и телеэфирах, изобретениях и товарных знаках. Любые зачисления от творческой деятельности будут поступать на специальный счёт в рублях, открытие которого станет для иноагента обязательным. Получать деньги иными способами при этом запрещается.
«Есть те, кто не отнесён к иноагентам, но, уехав, высказывается негативно по отношению к России. Для них также прорабатываем меры, позволяющие прекратить обогащение за счёт движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории нашей страны, а также от продажи его», — заключил Володин.
Ранее Вячеслав Володин сообщал, что в ноябре в силу вступят сразу 7 новых законов о мигрантах и иноагентах. К примеру, будут досрочно прекращены полномочия иностранных агентов в органах власти. Спикер ГД отметил, что такие последствия настигнут их, если за 180 дней им не удастся найти основания для исключения из реестра.
* Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.