Председатель Госдумы перечислил 6 вступающих в силу закона в ноябре
Володин напомнил, что в ноябре вступят в силу законы о мигрантах и иноагентах
Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, какие законы вступят в силу уже в ноябре 2024 года. Всего за этот месяц начнёт работать шесть проектов, они в том числе коснутся правил миграционной политики и иноагентов.
Так, ужесточаются правила въезда мигрантов. Теперь информацию, полученную в результате государственной геномной регистрации, разрешается использовать для установления личности иностранцев и лиц без гражданства. Изменения позволят исключить ошибки при регистрации иностранных граждан в госсистемах и не допускать в страну тех, кто ранее нарушил законы РФ. Также решение о приёме в гражданство России станут недействительными без присяги.
По другому закону Роскомнадзор с 1 ноября начнёт вести перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков. Администраторы таких пабликов должны будут предоставить информацию о себе, их обяжут не допускать получения пользователем анонимных сообщений и звонков без его согласия.
«Это повысит безопасность в цифровой среде. Владельцы страниц в социальных сетях наряду со СМИ должны нести ответственность за достоверность информации, которую они распространяют», — заявил Володин.
Полномочия иноагентов в органах власти прекратят досрочно. Володин подчеркнул, что представлять жителей в органах публичной власти не могут те, кто работает не в интересах своей страны. Согласно новым нормам, их полномочия будут прекращены досрочно, если в течение 180 дней после вступления закона в силу 11 ноября те не были исключены из реестра иноагентов.
С 26 ноября утверждать планы тушения природных пожаров будут региональные власти — за исключением земель лесного фонда, обороны и особо охраняемых природных территорий. Также региональные власти будут ликвидировать ЧС, спасая и сохраняя здоровье людей.
Ещё один закон – об осуществлении госконтроля в области охраны и использования особых природных территорий в режиме постоянного рейда вступит в силу 7 ноября. Он позволят инспекторам действовать оперативнее в случае нарушений в охраняемых зонах.
Ранее Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2025 - 2027 годы. Главная задача документа — выполнение всех социальных обязательств, включая поддержку семей с детьми, участников СВО и их родственников, а также социально уязвимых граждан. В частности, на программу улучшения жилищных условий для семей с детьми планируется выделить свыше 1,7 триллиона рублей.
Life.ru