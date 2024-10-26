Председатель Госдумы перечислил 6 вступающих в силу закона в ноябре

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, какие законы вступят в силу уже в ноябре 2024 года. Всего за этот месяц начнёт работать шесть проектов, они в том числе коснутся правил миграционной политики и иноагентов.

Так, ужесточаются правила въезда мигрантов. Теперь информацию, полученную в результате государственной геномной регистрации, разрешается использовать для установления личности иностранцев и лиц без гражданства. Изменения позволят исключить ошибки при регистрации иностранных граждан в госсистемах и не допускать в страну тех, кто ранее нарушил законы РФ. Также решение о приёме в гражданство России станут недействительными без присяги.

По другому закону Роскомнадзор с 1 ноября начнёт вести перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков. Администраторы таких пабликов должны будут предоставить информацию о себе, их обяжут не допускать получения пользователем анонимных сообщений и звонков без его согласия.

«Это повысит безопасность в цифровой среде. Владельцы страниц в социальных сетях наряду со СМИ должны нести ответственность за достоверность информации, которую они распространяют», — заявил Володин.

Полномочия иноагентов в органах власти прекратят досрочно. Володин подчеркнул, что представлять жителей в органах публичной власти не могут те, кто работает не в интересах своей страны. Согласно новым нормам, их полномочия будут прекращены досрочно, если в течение 180 дней после вступления закона в силу 11 ноября те не были исключены из реестра иноагентов.

С 26 ноября утверждать планы тушения природных пожаров будут региональные власти — за исключением земель лесного фонда, обороны и особо охраняемых природных территорий. Также региональные власти будут ликвидировать ЧС, спасая и сохраняя здоровье людей.

Ещё один закон – об осуществлении госконтроля в области охраны и использования особых природных территорий в режиме постоянного рейда вступит в силу 7 ноября. Он позволят инспекторам действовать оперативнее в случае нарушений в охраняемых зонах.