Проект федерального бюджета принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении поступивший от Правительства РФ проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов.

Главной задачей документа авторы назвали выполнение всех социальных обязательств, включая поддержку семей с детьми, участников специальной военной операции и их родственников, а также социально уязвимых граждан. В частности, на программу улучшения жилищных условий для семей с детьми планируется выделить свыше 1,7 триллиона рублей.

«Как и в предыдущие годы, основным приоритетом является выполнение государством социальных обязательств перед гражданами. Суммы выплат и пособий ежегодно индексируются», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В 2024 году прогнозируется увеличение ВВП на 3,9%, что выше среднемирового показателя в 3,2%. В 2025 году ожидаемые доходы федерального бюджета составят 40 трлн 296 млрд рублей, что на 11,6% больше по сравнению с текущим годом. Важно отметить, что этот рост будет обусловлен увеличением ненефтегазовых доходов, доля которых в общем объеме вырастет до 72,9%.

Это позволит увеличить бюджетные расходы, которые в 2025 году достигнут 41 трлн 469 млрд рублей. Следует подчеркнуть, что с 2018 года объем бюджетных расходов вырос в 2,5 раза (с 16 трлн 713 млрд рублей).

За последние четыре года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличился на 75,4% — с 12 792 до 22 440 рублей. Это не только повысит зарплаты для 4,2 млн работающих граждан, но и окажет влияние на ряд социальных выплат, включая больничные, пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком и пособия по безработице.