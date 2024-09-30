Песков: В проекте бюджета учли достижение целей СВО и выполнение соцобязательств

Проект нового трёхлетнего федерального бюджета, который 30 сентября был внесён в Госдуму, учитывает как необходимые средства на достижение целей СВО, так и выполнение соцобязательств. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, главный финансовый документ страны свёрстан под те задачи, которые ставились президентом перед Правительством РФ.

«Вы знаете, что президент регулярно проводит совещания по вопросам экономического развития с правительством. Совсем недавно было совещание, на котором обсуждалась работа по подготовке проекта бюджета», — уточнил представитель Кремля.

Все поручения президента нашли своё отражение в проекте бюджета, добавил Песков.