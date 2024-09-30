Песков: В проекте бюджета учли достижение целей СВО и выполнение соцобязательств
По словам Пескова, все поручения президента России нашли отражение в проекте бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Обложка © Life.ru
Проект нового трёхлетнего федерального бюджета, который 30 сентября был внесён в Госдуму, учитывает как необходимые средства на достижение целей СВО, так и выполнение соцобязательств. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, главный финансовый документ страны свёрстан под те задачи, которые ставились президентом перед Правительством РФ.
«Вы знаете, что президент регулярно проводит совещания по вопросам экономического развития с правительством. Совсем недавно было совещание, на котором обсуждалась работа по подготовке проекта бюджета», — уточнил представитель Кремля.
Все поручения президента нашли своё отражение в проекте бюджета, добавил Песков.
Ранее сообщалось, что одним из наиболее приоритетных направлений при формировании внесённого в Госдуму бюджета стала поддержка беременных женщин и семей с детьми. Всего на отведённый период данной социальной группе будет предусмотрено свыше 4 триллионов рублей. Ещё 1,7 триллиона рублей пойдут на формирование материнского капитала, и 12 миллиардов рублей пойдут на оформление субсидий по обеспечению жильём молодых семей.