Правительство внесло в Госдуму проект трёхлетнего бюджета на 2025–2027 годы

Проект трёхлетнего бюджета на период с 2025 по 2027 год внесён Правительством РФ на рассмотрение в Госдуму. Данное распоряжение подписал глава Кабмина Михаил Мишустин.

Одним из наиболее приоритетных направлений при формировании бюджета стала поддержка беременных женщин и семей с детьми. Всего на отведённый период данной социальной группе будет предусмотрено свыше 4 триллионов рублей. Ещё 1,7 триллиона рублей пойдут на формирование материнского капитала, и 12 миллиардов рублей пойдут на оформление субсидий по обеспечению жильём молодых семей.

Примерно 37,5 миллиарда рублей предусмотрены на развитие и дальнейшую поддержку региональных демографических программ. Дополнительные средства предусмотрены для обеспечения горячим питанием школьников, выплат за классное руководство, организации капитального ремонта и строительства новых учебных заведений, лекарственного обеспечения льготников.

Гражданам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, из запланированного бюджета будет выделено свыше 130 миллиардов рублей. Из них не менее 80 миллиардов запланированы на развитие системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, нуждающимися в такой помощи. Также приоритетной задачей является развитие национальных проектов. Так, на данный момент на финансирование 19 действующих нацпроектов будет выделено более 18 триллионов рублей на следующие три года.

При расчёте доходов на запланированный период, ожидается, что в 2025-м бюджет пополнится на 40,3 триллиона рублей, в 2026-м – 41,8 триллиона рублей, в 2027-м – 43,2 триллиона рублей.