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29 сентября, 10:31

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2025-2027 годы

Российское правительство одобрило проект федерального бюджета на 2025-2027 годы. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Одобрить проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в решении, опубликованном на сайте правительства.

Согласно проекту, в 2025 году доходы федеральной казны увеличатся до 40 триллионов 296 миллиардов рублей, что на 12% больше, чем в текущем году. Доля ненефтегазовых поступлений вырастет до 73%. Премьер-министр Михаил Мишустин пояснил, что это позволит выделить больше средств на финансирование обязательства, программ и проектов. Федеральные расходы в следующем году вырастут до 41 трлн 469,5 млрд. Соответственно дефицит составит 0,5% ВВП. Существенная часть средств будет направлена на реализацию нацпроектов.

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Ранее президент России Владимир Путин поручил заложить в бюджет средства для реализации новых нацпроектов. Глава государства подчеркнул, что для заметных позитивных изменений во всех сферах жизни и обеспечения долгосрочного поступательного развития России, со следующего года будут запущены новые национальные проекты.

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Life.ru

Никита Никонов
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