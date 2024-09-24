Минэкономразвития ожидает рост ВВП России за три года на 13%

Российская экономика в период с 2024 по 2027 год вырастет на 13%. Такой прогноз озвучил министр экономического развития Максим Решетников. Он подчеркнул, что по сравнению с апрельскими сценарными условиями многие параметры были существенно улучшены.

Решетников представил прогноз социально-экономического развития на следующие три года. Видео © Telegram / Правительство России

«Наша экономика устойчиво развивается, несмотря на внешние шоки. Так, за период с 2020 по 2023 годы рост ВВП составил 5,5%. В 2024 году ожидаем рост ВВП на 3,9%. Суммарно за период с 2024 по 2027 годы ВВП вырастет на 13%», — сказал министр на заседании кабмина.

Решетников также отметил, что ВВП в номинальном выражении в 2024 году прогнозируется на уровне 196 триллионов рублей, что почти в два раза больше, чем было два года назад. К 2027 году объём ВВП, по прогнозу Минэка, составит почти 250 триллионов рублей.

Министр также рассказал об основных источниках экономического роста. Он подчеркнул, что инвестиции обеспечат порядка 30% роста ВВП. Вместе с тем, по его словам, продолжится увеличение потребительского спроса — оно обеспечит порядка 60% роста ВВП. Растущий спрос будет удовлетворяться за счёт производства отечественных товаров и услуг, развития экономики предложения, роста обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, туризма и услуг. Что касается инфляции, то, согласно прогнозам Минэка, в 2025 году ожидается продолжение её замедления, а в 2026 году она должна выйти на уровень в 4%.