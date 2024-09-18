Средняя зарплата в РФ вырастет до 120 тысяч уже через три года, считает Минэк
Минэк ожидает рост номинальных зарплат россиян более чем на треть к 2027 году
Среднемесячная номинальная зарплата россиян (до вычета НДФЛ, с учётом премий и надбавок) возрастёт более чем на треть к 2027 году. Таким прогнозом поделился Минэкономразвития РФ, отмечая потенциал социально-экономического развития страны на ближайшую трёхлетку.
Как передаёт информацию газета «Ведомости», номинальная зарплата увеличится на 35% — с 88 285 рублей в 2024-м до 119 296 рублей к 2027-му. Говоря о результатах текущего года, в Минэкономразвития РФ заявили, что заработная плата уже выросла на 17,9%. В прошлом году средней считалась зарплата в 74 854 рубля.
В реальном выражении, с поправкой на официальную инфляцию, темпы роста замедлятся — с 9,2 процента в 2024 году до 4,1 процента в 2027-м.
А ранее Всемирный банк внёс правки в свои прогнозы относительно роста ВВП России в 2024–2025 годах. Теперь организация ожидает повышения показателей. Согласно данным регулятора, в 2024-м российская экономика вырастет на 2,9%, в 2025-м — на 1,4%, а в 2026-м — на 1,1%.
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