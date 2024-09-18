Средняя зарплата в РФ вырастет до 120 тысяч уже через три года, считает Минэк

Среднемесячная номинальная зарплата россиян (до вычета НДФЛ, с учётом премий и надбавок) возрастёт более чем на треть к 2027 году. Таким прогнозом поделился Минэкономразвития РФ, отмечая потенциал социально-экономического развития страны на ближайшую трёхлетку.

Как передаёт информацию газета «Ведомости», номинальная зарплата увеличится на 35% — с 88 285 рублей в 2024-м до 119 296 рублей к 2027-му. Говоря о результатах текущего года, в Минэкономразвития РФ заявили, что заработная плата уже выросла на 17,9%. В прошлом году средней считалась зарплата в 74 854 рубля.

В реальном выражении, с поправкой на официальную инфляцию, темпы роста замедлятся — с 9,2 процента в 2024 году до 4,1 процента в 2027-м.