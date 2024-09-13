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13 сентября, 12:29

Набиуллина допустила, что ЦБ ещё раз повысит ключевую ставку в октябре

Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина. Обложка © Валентин Антонов/ТАСС

Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина. Обложка © Валентин Антонов/ТАСС

Центробанк не исключает возможности дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, запланированном на октябрь. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета Банка России в пятницу, 13 сентября.

По её словам, текущий экономический рост нельзя назвать сбалансированным, поэтому ситуация может потребовать дальнейших активных действий со стороны регулятора.

«Мы допускаем, что потребуется дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайшем заседании», — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ добавила, что июльский прогноз по инфляции (в 6,5-7% — Прим. ред) наверняка будет превышен. Уточнить его планируется также на опорном заседании в октябре 2024 года.

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Ранее в пятницу Совет директоров Банка России снова увеличил ключевую ставку — на этот раз с 18% до 19%. Такое решение принято из-за остающегося высоким инфляционного давления.

Алексей Берковиц
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