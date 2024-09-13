Набиуллина допустила, что ЦБ ещё раз повысит ключевую ставку в октябре

Центробанк не исключает возможности дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, запланированном на октябрь. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета Банка России в пятницу, 13 сентября.

По её словам, текущий экономический рост нельзя назвать сбалансированным, поэтому ситуация может потребовать дальнейших активных действий со стороны регулятора.

«Мы допускаем, что потребуется дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайшем заседании», — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ добавила, что июльский прогноз по инфляции (в 6,5-7% — Прим. ред) наверняка будет превышен. Уточнить его планируется также на опорном заседании в октябре 2024 года.