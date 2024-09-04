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4 сентября, 11:37

«Выбор между плохим и очень плохим»: В Госдуме объяснили причину возможного повышения ключевой ставки до 20%

Депутат Аксаков: ЦБ может поднять ключевую ставку, чтобы сдержать инфляцию

Центробанк в сентябре может повысить ключевую ставку до 20%, уверен глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В эфире радио «Комсомольская правда» парламентарий объяснил это потенциальное решение необходимостью сдерживания инфляции.

«У Центрального банка инструментов, чтобы сдерживать этот процесс, очень мало, ключевой из них — это повышение ставки. Не будем повышать ключевую ставку — не будем снижать инфляцию. И ещё хуже будет», — отметил Аксаков.

При этом он подчеркнул, что необходимость повышения ключевой ставки со стороны Центробанка — это «выбор между плохим и очень плохим». Однако после достижения ориентира по инфляции на уровне 4% люди смогут нормально работать, копить деньги, вкладывать их и наблюдать за тем, что цены больше не растут, уверен депутат ГД.

Бывший зампред ЦБ дал положительный прогноз по ключевой ставке
Бывший зампред ЦБ дал положительный прогноз по ключевой ставке

Стоит заметить, что в кулуарах ВЭФ уверены в обратном. Так, глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что в обозримой перспективе Центробанк перейдёт к снижению ключевой ставки.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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