«Выбор между плохим и очень плохим»: В Госдуме объяснили причину возможного повышения ключевой ставки до 20%

Центробанк в сентябре может повысить ключевую ставку до 20%, уверен глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В эфире радио «Комсомольская правда» парламентарий объяснил это потенциальное решение необходимостью сдерживания инфляции.

«У Центрального банка инструментов, чтобы сдерживать этот процесс, очень мало, ключевой из них — это повышение ставки. Не будем повышать ключевую ставку — не будем снижать инфляцию. И ещё хуже будет», — отметил Аксаков.

При этом он подчеркнул, что необходимость повышения ключевой ставки со стороны Центробанка — это «выбор между плохим и очень плохим». Однако после достижения ориентира по инфляции на уровне 4% люди смогут нормально работать, копить деньги, вкладывать их и наблюдать за тем, что цены больше не растут, уверен депутат ГД.