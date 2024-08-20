Бывший зампред ЦБ дал положительный прогноз по ключевой ставке

Повышение ключевой ставки до 18% не оказало никакого воздействия на инфляцию. Поэтому на заседании 13 сентября повышать её, скорее всего, не будут. Таким прогнозом поделился бывший заместитель председателя правления Банка России Сергей Дубинин в разговоре с "Газетой.ru" .

"Это моё личное впечатление. Просто манипуляции с ключевой ставкой после того, как она была поднята до 16%, продемонстрировали, что её прибавление или снижение на 1–2 процентных пункта не приводит к изменениям в трендах инфляции. То есть на инфляцию это не оказывает регуляторного воздействия. После того как ставка была повышена до 18%, с ценами всё осталось как есть", — отметил Дубинин.