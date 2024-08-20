Бывший зампред ЦБ дал положительный прогноз по ключевой ставке
Экс-зампред ЦБ Дубинин: Банк РФ в сентябре оставит ключевую ставку на уровне 18%
Повышение ключевой ставки до 18% не оказало никакого воздействия на инфляцию. Поэтому на заседании 13 сентября повышать её, скорее всего, не будут. Таким прогнозом поделился бывший заместитель председателя правления Банка России Сергей Дубинин в разговоре с "Газетой.ru".
"Это моё личное впечатление. Просто манипуляции с ключевой ставкой после того, как она была поднята до 16%, продемонстрировали, что её прибавление или снижение на 1–2 процентных пункта не приводит к изменениям в трендах инфляции. То есть на инфляцию это не оказывает регуляторного воздействия. После того как ставка была повышена до 18%, с ценами всё осталось как есть", — отметил Дубинин.
Он уверен, что, пока не изменится бюджетная политика, связанная с увеличением государственных расходов, существенного снижения темпов инфляции ждать не стоит. Плюсом к этому наблюдается рост импортируемой инфляции: ввоз товаров становится дороже из-за динамики валютных курсов. По его мнению, перелом мог бы стать возможен в случае "резкого изменения общей обстановки, как в феврале 2022 года".
Напомним, что в феврале 2022 года ЦБ на внеочередном собрании повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% из-за обвала рынков и санкций против крупнейших банков России. После этого ставка не раз менялась, достигнув 26 июля 2024 года 18%. На это решение повлияло ускорение инфляции, которая оказалась существенно выше апрельского прогноза. Кроме того, рост спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. При этом некоторые эксперты считают, что 18% — всё-таки не предел.
Life.ru