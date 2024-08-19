ЦБ предложил реформу рынка микрофинансирования

Центробанк России обозначил планы по изменению структуры рынка микрофинансирования в течение ближайших трёх лет. Регулятор предлагает разделить его на три ключевых сегмента, чтобы улучшить прозрачность и доверие к этому сектору.

Согласно предложению ЦБ, планируется выделение компаний, занимающихся предпринимательским и целевым финансированием, в отдельные категории. Доклад под названием "Перспективные направления развития рынка микрофинансовых организаций на 2025–2027 годы" указывает на необходимость создания таких сегментов для повышения прозрачности и улучшения регуляторного контроля.

"Для повышения доверия к компаниям, финансирующим МСП и осуществляющим выдачу потребительских займов под умеренные процентные ставки, предлагается сегментировать рынок МФО на три категории: компании предпринимательского финансирования; компании целевого финансирования и микрофинансовые компании", — отмечается в докладе.

Компании, предоставляющие займы с годовой ставкой выше 100%, останутся в категории МФО, однако для каждой категории будут пересмотрены пруденциальные нормы. В качестве дополнительной меры предлагается ввести лимит на количество одновременно действующих займов — не более одного до его погашения. Также планируется установить минимальный период охлаждения между оформлением займов — не менее трёх календарных дней, а максимальная переплата по займу будет снижена с 130 до 100% от суммы долга.

Центробанк надеется, что такие меры помогут сделать займы более доступными для граждан и бизнеса, а также повысят уровень доверия к участникам рынка, устранив проблемы, связанные с высокими процентными ставками и ростом долговой нагрузки.