В России хотят ввести штрафы до 60 млн рублей за подделку документов для мигрантов-нелегалов

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о введении штрафов для юридических лиц за подделку документов в целях организации незаконной миграции. Это следует из думской электронной базы данных.

Штрафы будут касаться также случаев нарушения установленных правил въезда в Россию, норм миграционного учёта, передвижения по стране или порядка выбора места пребывания или жительства. Кроме того, под административную ответственность подпадает незаконная работа в России.

Согласно законопроекту, штрафовать юридических лиц предлагается на сумму от пяти до десяти миллионов рублей с конфискацией. При повторном нарушении максимальный штраф составит до 60 млн рублей. Авторами документа выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер палаты парламента, глава думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая.