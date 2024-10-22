В России хотят ввести штрафы до 60 млн рублей за подделку документов для мигрантов-нелегалов
Дума в I чтении одобрила штрафы за подделку документов для мигрантов-нелегалов
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о введении штрафов для юридических лиц за подделку документов в целях организации незаконной миграции. Это следует из думской электронной базы данных.
Штрафы будут касаться также случаев нарушения установленных правил въезда в Россию, норм миграционного учёта, передвижения по стране или порядка выбора места пребывания или жительства. Кроме того, под административную ответственность подпадает незаконная работа в России.
Согласно законопроекту, штрафовать юридических лиц предлагается на сумму от пяти до десяти миллионов рублей с конфискацией. При повторном нарушении максимальный штраф составит до 60 млн рублей. Авторами документа выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер палаты парламента, глава думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая.
Ранее Life.ru сообщал, что Дума в первом чтении одобрила законопроект об ужесточении наказания за организацию нелегальной миграции. Согласно документу, организация незаконной миграции будет относиться к особо тяжким преступлениям. За это будут штрафовать, лишать свободы и права занимать определённые должности.
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