Дума в I чтении приняла проект об ужесточении наказания за нелегальную миграцию

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект об ужесточении наказания за организацию нелегальной миграции. Документ предлагает установить наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 15 лет, штраф от трёх до пяти миллионов рублей и лишение права занимать определённые должности на срок до 10 лет.

Согласно проекту, организация незаконной миграции будет относиться к особо тяжким преступлениям. Кроме того, предлагается установить меры повышенной ответственности за подделку, изготовление или оборот липовых документов, а также за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учёт мигрантов. За это будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет.

«Мы с вами поступаем сегодня исключительно в интересах наших избирателей и государства, защищая [их] от жуликов, проходимцев, организаторов незаконной миграции», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, обращаясь к парламентариям.