Роскомнадзор намерен заблокировать 4,5 млн сим-карт иностранцев

Роскомнадзор собирается заблокировать 4,5 миллиона сим-карт иностранцев, которые не прошли повторную идентификацию в офисах российских операторов связи. Об этом сообщили сотрудники ведомства в кулуарах форума «Спектр» в Сочи.

В Роскомнадзоре уточнили, что в 2024 году были проанализированы данные о сим-картах операторов мобильной связи. Сотрудники ведомства обнаружили 26 миллионов номеров, которые были зарегистрированы на 11,5 миллиона иностранцев и лиц без гражданства.

«На сегодняшний день повторную идентификацию в офисах операторов связи прошли около 3,8 млн иностранных граждан, владеющих в общей сложности 8,2 млн номеров. 4,5 млн sim-карт, чьи владельцы не явились в офисы в установленное время и не прошли проверку данных, будут заблокированы», — пояснили представители ведомства.

Уточняется, что в настоящее время проводится повторная идентификация всех иностранцев с помощью специальной системы контроля состояния идентификационных модулей, созданной ведомством. Операторы связи должны закончить все проверки до конца ноября, отметили в Роскомнадзоре.