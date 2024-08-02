Совфед одобрил закон об ужесточении правил продажи сим-карт иностранцам

Совет Федерации одобрил закон "О связи", который защитит россиян от разводов о телефону. Теперь мобильным операторам необходимо будет узнавать подробную информацию и биометрию владельца сим-карты, если её приобретает иностранец или лицо без гражданства.

Согласно новому проекту, иностранцы будут обязаны предоставлять сведения об идентификаторе устройства — телефона, планшета или ноутбука, в которое он хочет поставить сим-карту. Документ предполагает, что при замене устройства владелец будет обязан внести изменения в договор, иначе оператор будет не вправе предоставлять свои услуги.